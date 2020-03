Stiri pe aceeasi tema

- Liderii separatisti catalani Carles Puigdemont si Antoni Comin si-au ocupat luni locurile in Parlamentul European, promitand sa sustina la nivel european cauza independentei Cataloniei fata de Spania, relateaza Reuters. Ambii politicieni s-au stabilit in Belgia, iar autoritatile de la Madrid au incercat…

- Ambii politicieni s-au stabilit in Belgia, iar autoritatile de la Madrid au incercat sa obtina extradarea lor pentru implicarea in organizarea referendumului pentru secesiune din 2017 si in proclamarea secesiunii, acte considerate de Spania ilegale."Este o zi istorica pentru noi", a declarat…

- Parlamentul European i-a retras calitatea de eurodeputat liderului separatist catalan Oriol Junqueras, in prezent in detentie in Spania, urmand astfel o decizie a justitiei spaniole, a anuntat vineri presedintele legislativului comunitar, David Sassoli, potrivit AFP, potrivit Agerpres."Mandatul…

- Oriol Junqueras, fostul numar doi al guvernului regional catalan, a fost condamnat de justitia spaniola pe 14 octombrie la 13 ani de inchisoare cu executare pentru rebeliune si deturnare de fonduri publice, in urma tentativei esuate de secesiune a Cataloniei. El este unul din cei noua lideri separatisti…

- Parlamentul European le-a permis lui Carles Puigdemont și Toni Comin, doi independentiști catalani aleși deputați europeni în mai, sa se acrediteze pentru a participa la lucrari din ianuarie 2020. Cei doi independentiști le-au aratat jurnaliștilor ecusonul provizoriu care le-a fost eliberat. Formalitațile…

- Un tribunal spaniol l-a suspendat joi din orice functie publica pentru o perioada de 18 luni pe presedintele regiunii Catalonia, separatistul Quim Torra, pentru refuzul de a pune in executare un ordin al autoritatii electorale, transmit AFP si Reuters, citand un comunicat al justitiei. …