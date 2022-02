O noua seara de Survivor Romania 2022. Azi se disputa un nou joc pentru recompensa intre cele doua echipe, Faimoși și Razboinici. Tot in aceasta seara, telespectatorii asista la un nou consiliu de eliminare adresat Faimoșilor. Unul dintre cei propuși spre eliminare este și Radu Itu, propunerea lui Catalin Zmarandescu pentru a ieși din concurs. […] The post Catalin Zmarandescu, scandal de proporții la Survivor 2022: ‘Ești cațelușul prostuț al Laurei Giurcanu’ appeared first on IMPACT .