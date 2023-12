IPJ Bacau:Depistat cu viteza de 124 km/h in localitate

Nr. 397 din 06 decembrie 2023 BULETIN DE PRESA Depistat cu viteza de 124 km h in localitate La data de 05 decembrie a.c., politistii Serviciului Rutier Bacau au depistat cu aparatul radar, un barbat de 41 de ani, in timp ce conducea un autoturism in localitatea Sascut cu viteza de 124 km h.… [citeste mai departe]