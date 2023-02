Stiri pe aceeasi tema

- In seara aceasta, de la ora 20:00, la Antena 1, Irina Fodor le va spune celor 6 echipe ramase in competiția America Express: ”Bun venit in Columbia!”. Incepe prima etapa din cea de-a treia destinație de pe Drumul aurului, țara lui El Dorado, taramul unde s-a nascut acest mit. Concurenții mai au in fața…

- Bie Adam și mama sa, Micky și-au aruncat cuvinte dure in timpul unei probe. Cele doua concurente s-au certat in urma materialelor ramase dupa construirea unui zmeu. Acesta nu au ajuns la un comun acord, iar tensiunea și oboseala au facut ca un scandal sa fie iminent.

- In ediția din aceasta seara, jocul pentru imunitate a fost unul foarte dificil pentru concurenți. Ei au reușit sa ajunga la final, dar o singura echipa se va bucura de beneficii. Bie Adam și mama sa, Micky au caștigat imunitatea, primind, pe langa cazare, bani, șofer personal și vacanța in Guatemala.

- America Express, 7 februarie 2023. Concurenții au fost nevoiți sa le marturiseaca coechipierilor o greșeala din trecut la care se mai gandesc și astazi, pentru a respecta rețeta oferita de vrajitorul la care au ajuns in editia anterioara. Aceștia și-au deschis sufletul și au venit cu povești din viața…

- In ediția din aceasta seara la America Express, prima proba a fost caștigata de Bie Adam și mama sa, Mihaela. Cele doua au putut sa plece cu cateva minute inainte fața de ceilalți și au avut un avantaj in fața lor.

- Proba cu electroșocuri din ediția 6, difuzata pe 24 ianuarie 2023, a adus tensiunu și in interiorul echipelor. Concurenții nu și-au mai putut stapani nervii și au rabufnit in plina strada, aruncandu-și cuvinte grele.

- Proba in care au fost nevoiți sa infrunte un taur furios le-a dat batai de cap concurenților. Chiar și așa, primele echipe care au ajuns la Irina Fodor au dat frica la o parte și au intrat in arena.

- America Express - Drumul Aurului a inceput, iar telespectatorii se pot bucura de noul sezon, doar la Antena 1. Concurenții vor avea parte de provocari și tensiuni, iar cele 9 echipe care se lupta pentru premiul cel mare in valoare de 30.000 de euro au fost ingroziți atunci cand au vazut prima proba…