Stiri pe aceeasi tema

- Bucurie mare pentru Echipa lui Catalin Scarlatescu astazi la Chefi la cuțite. Valentina Ionița, Narcisa Birjaru și Alex Badițoaia merg direct in semifinala sezonului 9, asta dupa ce farfuriile lor au fost cele mai punctate.

- Finala de la Chefi la Cuțite se apropie cu pași repezi, iar tensiunea se regasește și in ceea ce privește relațiile dintre concurenți. In aceasta seara, Narcisa Birjaru și Valentina Ionița nu s-au mai putut abține și au dat carțile pe fața. Iata care a fost marul discordiei in echipa mov, condusa de…

- Vicenzo Aiello a parasit competiția Chefi la cuțite, dupa cel de-al paisprezecelea battle, cand Catalin Scarlatescu a folosit o amuleta pentru a-l salva pe cel car eobținuse cel mai mic punctaj.

- Vicenzzo Aiello a parasit competiția Chefi la cuțite, dupa cel de-al paisprezecelea battle, cand Catalin Scarlatescu a folosit o amuleta pentru a-l salva pe cel car eobținuse cel mai mic punctaj.

- Narcisa Birjaru face parte din echipa mov, echipa lui Catalin Scarlatescu de la „Chefi la cuțite”, sezonul 9. Concurenta s-a remarcat cu preparatele ei, dar și cu glumele și felul ei de a fi. Catalin Scarlatescu a vrut neaparat sa o aiba in echipa lui din acest sezon de la „Chefi la cuțite” pe Narcisa…

- Cu fiecare ediție „Chefi la cuțite” suntem mai aproape de confruntarile pe echipe, așa ca Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu sunt din ce in ce mai dornici sa adune cat mai multe amulete. Ce bonus a pus la bataie Gina Pistol, de data aceasta?

- Sorin Bontea a luat o cazatura urata la Chefi la cuțite. Incidentul s-a petrecut in timp ce faimosul bucatar și colegii sai, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu, se luptau pentru o amuleta. Extrem de nervos, acesta a rabufnit și s-a razbunat pe aparatura din bucatarie, dand cu robotul de pamant.…

- Au fost momente speciale pentru Alexandru Badițoaia, in ediția din aceasta seara, de la Chefi la cuțite. Tanarul a reușit sa-i impresioneze pe cei trei jurați și, mai cu seama, pe chef Catalin Scarlatescu, cel care i-a dat și cuțitul de aur.