- Ministrul Justitiei Catalin Predoiu a facut noi precizari despre dosarul sotului fostei sefe DIICOT Giorgiana Hosu, dupa ce afirmase ca stie din ”surse neoficiale” ca acesta a fost achitat intr-un proces, ministrul declarand la emisiunea Insider Politic, de la Prima TV, ca „a fost o eroare de judecata…

- Ministrul justitiei, Cataliun Predoiu, si-a cerut scuze public,dupa ce a afirmat ca sotul fostei sefe a DIICOT, Giorgiana Hosu, a fost achitat in cadrul unui proces. Asta desi nu exista o sentinta in acest sens. Ministrul Justitiei afirma ca avea informatia ”din surse neoficiale” si nu a verificat.…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a transmis un mesaj cu ocazia marcarii a 33 de ani de la Revolutia din Decembrie 1989, in care isi exprima speranta ca anul 2023 sa aduca si mult așteptatele raspunsuri judiciare in Dosarele Revoluției. „Astazi, marcam 33 de ani de la redobandirea libertatii si…

- „Revoluția nu s-a terminat la nivelul anului 1989. Erau tot felul de decizii care porneau de la vaful partidului comunist. Unii și-au pus piciorul in ghips, ca scuza, știind ce urma sa se intample, alții au luat decizii care nu trebuiau luate. Pana in 22 decembrie au fost 200 de morți, iar dupa aceasta,…

- Justin Welby, liderul mondial al Bisericii Anglicane, a criticat duminica razboiul dus de Rusia in Ucraina, spunand ca dezlanțuit „toate forțele malefice” din intreaga lume, de la crime și violuri in teritoriul ocupat, pana la foamete și datorii in Africa și Europa, transmite The Guardian. Arhiepiscopul…

- Beijingul a inființat mai mult de 100 așa-zise secții de poliție in afara Chinei pe tot globul pentru a monitoriza, harțui și in unele cazuri a repatria cetațeni chinezi care traiesc in exil, folosind acorduri bilaterale de securitate incheiate cu state din Europa și Africa, pentru a capata o prezența…

- La sfarsitul lunii octombrie a avut loc Forumul educatiei Romania-Republica Moldova, eveniment care a reunit la Iasi, peste 250 de cadre didactice din Romania si Republica Moldova. Tema evenimentului: „Ecosistemul educational in lumea digitalizata" a fost de mare interes mai ales in contextul post-pandemic.…

- Utilizatorii platformei WhatsApp intampina probleme de accesare incepand de marți dimineața in toata lumea. Primele semnale de nefuncționare a rețelei au aparut in jurul orei 10 (ora Romaniei). Potrivit downdetector.com, sunt raportari de probleme la accesarea rețelei pe intreg globul, atat in Europa,…