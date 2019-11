Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Predoiu a confirmat joi, intr-o conferinta de presa, ca noul guvern planuieste sa solicite revocarea lui Tudorel Toader din pozitia de reprezentant al Romaniei la Comisia de la Venetia. Acest lucru se va intampla "foarte curand", a precizat noul ministru al Justitiei."Doresc acolo…

- "In urma analizei mandatului domnului Tudorel Toader 23 februarie 2017 - 24 aprilie 2019 si a modificarilor pe care acesta le-a operat la legile Justitiei, inclusiv infiintarea Sectiei Speciale de Investigare a Infractiunilor din Justitie, am constatat ca activitatea domnului Tudorel Toader din functia…

- O organizație nonguvernamentala din Iași ii cere lui Ludovic Orban retragerea lui Tudorel Toader din Comisia de la Veneția. Reset invoca faptul ca activitatea fostului ministru al Justiției a fost in „totala contradicție cu principiile, valorile, statutul și chiar recomandarile Comisiei”, potrivit…

- Tudorel Toader, fost ministru al Justitiei in guvernarea PSD, va fi schimbat din functia de titular al Romaniei in Comisia de la Venetia, cel mai importat for de drept constitutional european, sustine publicatia "Europa libera". In replica, Tudorel Toader ii aminteste ministrului de Externe, Bogdan…

- Rectorul Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, Tudorel Toader, fost ministru al Justitiei si fost judecator al Curtii Constitutionale, reactioneaza la informatia ca si-ar putea piarde statutul de membru titular al Comisiei de la Venetia. Publicatia "Europa libera" noteaza ca Guvernul Orban…

- Președintele Klaus Iohannis va anunța luni sau marți, numele premierului, dar si componenta noului Guvern. Cel mai vehiculat nume pentru functia de prim ministru este cel al lui Ludovic Orban. Au aparut si primele nume de posibili viitori titulari ai portofoliilor posbilului cabinet Ludovi Orban. Din…

- UPDATE ora 12.00 Europarlamentarul Siegfried Mureșan a anunțat ca europarlamentarii din Comisia JURI, cei care urmau sa o reaudieze pe Rovana Plumb, au respins ordinea de zi a ședinței astfel ca acest caz nu va mai fi discutat astazi. Comisia juridica din Parlamentul European se reuneste luni in sedinta…

- Comisia juridica din Parlamentul European se reuneste luni in sedinta extraordinara pentru a dezbate situatia Rovanei Plumb, nominalizata pentru postul de comisar european la Transporturi. Procedura de numire a acesteia a fost suspendata din cauza unor nereguli in declaratia de avere, ceea ce a creat…