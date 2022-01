Cătălin Măruță, umplut de sânge! ”Și nimeni nu a intervenit!” Catalin Maruța, umplut de sange, in autobuz! Inainte imaginea sa sa devina cunoscuta intregii țari, pe cand era student, proaspat stabilit in București, cunoscuta vedeta Pro TV a trecut prin momente de panica dupa ce un hoț de buzunare l-a aplicat un cap in gura. S-a intamplat chiar in centrul Capitalei, iar nepasarea celorlalți calatori, inclusiv a persoanei pentru care a intervenit, l-a șocat mai mult decat violentele lovituri primite in fața. Bataia incasata i-a ramas intiparita in memorie, Catalin Maruța povestind in propriul podcast, pentru prima data și fara vreo reținere, scena traumatizanta.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

