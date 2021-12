„Afirmatiile fostului premier Citu sunt mincinoase, asa cum ne-a obisnuit. Ministerul Transporturilor si Infrastructurii in mandatul lui Catalin Drula nu are nicio legatura cu vreo paternitate asupra articolului de lege care a suscitat dezbatere in spatiul public. De altfel, in dosarul acestui proiect, care se poate consulta la adresa https://tiny.cc/CodulComunicatiilor, se poate vedea in expunerea de motive ca initiatorii proiectului de lege sunt ministrul interimar al Comunicatiilor, Barna Tanczos, si presedintele ANCOM, Vlad Stefan Stoica, iar avizatori membrii Guvernului Citu, dupa iesirea…