Cătălin Drulă dă detalii despre despre celebrul episod „Nu e om, e un câine” Fostul ministru al Transporturilor, Catalin Drula, a descris, in emisiunea Insider Politic, interactiunea sa cu fostul prim-vicepresedinte al PNL, anchetat in prezent de DNA: „Un combinator intra in biroul unui ministru cinstit si care vrea sa faca treaba. Stiu ca suna ca inceputul unui banc, dar cam asta este o situatie care s-a repetat in guvernarea PNL-USR, pentru ca noi nu l-am lasat sa fure, de fapt, asta a fost miza”. Drula a povestit ca Iulian Dumitrescu si un alt liberal i-au cerut sa fie de acord cu o achizitie de „barci” din bugetul de stat. „Ca n-ar trebui sa ma ocup eu de ce se intampla… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

