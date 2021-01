Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a anuntat vineri lansarea licitatiei pentru largirea la 4 benzi a centurii Bucuresti, sectorul de sud-vest, valoarea estimata a proiectului fiind de aproximativ 700 de milioane de lei. "O veste buna: astazi s-a lansat licitatia pentru largirea la 4…

- Universitatea Politehnica Timisoara (UPT) a lansat licitatia pentru atribuirea contractului de proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari pentru construirea unui nou camin studentesc, cu o capacitate de 275 de locuri. Investitia, in valoare de de 20,6 milioane de lei,…

- CNAIR anunta, miercuri seara, ca a semnat contractul pentru intocmirea documentatiilor cadastrale in vederea exproprierilor necesare largirii la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului Bucuresti - Amenajare nod rutier CB - DJ401 (Berceni) CNAIR a semnat "Contractul de servicii pentru achizitia…

- Ziarul Unirea Creșa din Municipiul Blaj, reabilitata și extinsa. Licitația pentru proiectul de peste 1.910.000 de lei, lansat in SEAP Creșa din Municipiul Blaj, reabilitata și extinsa. Licitația pentru proiectul de peste 1.910.000 de lei, lansat in SEAP Primaria Municipiului Blaj a lansat in SEAP o…