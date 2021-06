”Cifra zilei care ne bucura: peste 1000 pasageri pe zi, in medie, la trenul Gara de Nord-Otopeni, in ultima saptamana. E o crestere semnificativa si vine in contextul unei reveniri a traficului de pasageri pe Aeroportul Henri Coanda – 17000 pasageri/zi, media ultimei saptamani. Suntem inca departe de perioada ante-pandemie (38% fata de perioada similara a anului 2019)”, a scris, luni, pe Facebook, Catalin Drula. Ministrul Transporturilor anunta ca cifrele sunt in continua crestere, ”pe masura ce revenim la normalitate”, iar oamenii afla ca pot ajunge cu trenul la aeroport. Drula afirma ca aceasta…