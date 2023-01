Stiri pe aceeasi tema

- Președintele USR, Catalin Drula, a declarat marți, 27 decembrie, ca Guvernul PSD-PNL-UDMR, „patronat de presedintele Iohannis”, nu a facut nici pana acum proiectul de reforma a pensiilor speciale, asa cum prevede PNRR, iar banii europeni risca sa nu mai ajunga in Romania, daca nu este indeplinit jalonul…

- USR transmite, marti, ca mai sunt cinci zile pana la finalul anului si Guvernul PSD-PNL-UDMR, patronat de presedintele Iohannis, nu si-a asumat vreun proiect de reforma a pensiilor speciale, cu atat mai putin sa intre in vigoare cadrul legislativ pentru reducerea cheltuielilor cu

- Intr-un context global dificil și imprevizibil, cu multiple crize suprapuse și efecte in lanț, Guvernul condus de premierul PNL, Nicolae Ciuca, a gestionat atent și a realizat intr-un singur an masuri cu viziune pe termen lung. Dupa 15 ani, a fost ridicat MCV pentru Romania, a crescut gradul de absorbție…

- „Este de un tupeu nemarginit, dupa ce luni de zile s-au jucat bambilici cu cifre privind cresterea pensiilor, pana la urma au anuntat o cifra care este sub rata inflatiei. Deci, practic, pensiile au scazut anul acesta. Si in acelasi timp se pregatesc la 1 ianuarie sa introduca zeci de mii de noi pensii…

- Președintele PSD susține ca nu exista tensiuni in coaliția de guvernare, iar cele doua partide doar iși apara principiile reprezentate de doua doctrine diferite. Ciolacu a precizat ca PSD a intrat in coaliția de guvernare pentru ca Romania avea nevoie de stabilitate politica.

- Pensiile militare, CE sustine ca ele trebuie incluse in reforma pensiilor speciale. Procentul de 9,4% inlocuit, Guv nu a transmis nimic? „Atunci cand am realizat conferinta de presa in timpul vizitei efectuate la Bruxelles si in urma intalnirilor cu oficialii europeni, inclusiv cu presedinta Comisia…

- „Nimeni nu-și va permite sa dea peste noapte o astfel de OUG”, a afirmat Ciolacu, intrebat despre valul de pensionari din sistemul de justiție, potrivit G4Media.ro.Liderul PSD a precizat ca obligația asumata de guvernanți prin PNRR este ca pana la data de 31 decembrie Guvernul sa vina cu un proiect…

- Coaliția cere ragaz o saptamana sa rezolve divergențele privind procentul de creștere a pensiilor sau eliminarea pensiilor speciale. Reglementarea pieței energiei completeaza lista problemelor care au invrajbit PSD și PNL in ultima luna.