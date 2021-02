Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a anuntat marti ca a semnat mandatul Corpului de Control pentru a investiga renegocierea contractului colectiv de munca de la Metrorex, precizand ca este o crestere inacceptabila in pandemie.

- Catalin Drula, ministrul Transporturilor, anunta ca a trimis Corpul de Control la Metrorex, pentru a a investiga renegocierea contractului colectiv de munca din septembrie 2020, care a dus la o crestere a salariilor cu 18%, iar compania a cerut o subventie de la bugetul de stat de peste un miliard de…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a declarat despre situația de la Metrorex ca este o bomba cu ceas din cauza creșterilor salariale facute in condițiile in care traficul de calatori a fost afectat grav de pandemie. El a anunțat ca a trimis Corpul de Control sa faca verificari, conform Mediafax.…

- 110 milioane de euro intr-un singur an - contributia la bugetul de stat a Grupului TGIE-European Food&Drinks deținut de Ioan Micula și Viorel Micula. Citește și: Directiva de ultima ora a ministrului Lucian Bode! Și-a trimis Corpul de Control la verificari! Economia romaneasca a…

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a anuntat joi ca raportul Corpului de control al ministerului privind unele deficiente semnalate in activitatea Operei Nationale Romane din Iasi (ONRI) va fi prezentat in curand. "Astept in continuare raportul Corpului de control.…

- Situatia actuala a CFR Marfa va fi analizata, iar ceea ce imi doresc este ca societatile aflate in subordinea Ministerului Transporturilor, in special cele care au o natura pronuntat comerciala, sa nu mai fie neaparat locuri unde pierdem sute de milioane si trebuie sa le scoatem din aceasta situatie,…

- Cițu anunța ca lucreaza la bugetul pe 2021 și ca finantarea pentru prima parte a anului este asigurata: ”Nu este nicio problema cu cheltuielile pentru sanatate, salarii și pensii” Finantarea pentru prima parte a anului viitor este asigurata si nu exista nicio problema pentru cheltuieli,…