Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PSD-PNL la Primaria Capitalei, Catalin Cirstoiu, a dezvalui ca a discutat cu Traian Basescu, nașul sau de cununie, inainte sa ia decizia de a candida. Citește și: Cu salariile la vedere! Anunț pentru instituții și autoritați publice ”Am avut o discuție lunga cu Traian Basescu, ca intr-o familie…

- Intrebat de Realitatea Plus daca nu se teme ca a fost aruncat in lupta de PSD pentru a smulge din voturile lui Nicușor Dan și astfel a-i aduce victoria lui Cristian Popescu Piedone, Catalin Cirstoiu a reacționat vehement."A ma considera așa denota faptul ca nu ma cunoașteți. M-am inscris fiind ferm…

- Cristian Popescu Piedone, candidatul PPU-SL la Primaria Capitalei, spune ca medicul Catalin Cirstoiu, candidatul coaliției in cursa pentru Primaria București e un actor de figurație, fara prea mulți fani. Piedone face aluzie și la faptul ca medicul e finul lui Traian Basescu. Iata atacul postat de…

- Catalin Cirstoiu a fost numit, in decembrie 2009, manager interimar al Spitalului Universitar de Urgența București. Catalin Cirstoiu este supranumit managerul ”avem de toate” așa cum l-a numit fondatoarea Asociației „Daruiește Viața” Carmen Uscatu , in contextul tragediei de la Colectiv. Catalin Cirstoiu…

- Alesul coalitiei nu este pe placul tuturor liderilor din PSD si PNL. Prim-vicepresedintele liberal, Rares Bogdan, si-a exprimat nemultumirea in legatura cu nominalizarea medicului Catalin Cirstoiu la Primaria Bucuresti.

- Catalin Cirstoiu, medicul cu care PSD si PNL vor sa castige Primaria Capitalei la alegerile locale din 9 iunie 2024, are nu mai putin de 25 de conturi bancare, dar si un salariu pe masura, ca manager al Spitalului Universitar Bucuresti, informeaza Antena3 CNN. Medicul Catalin Cirstoiu este profesor…

- Liderii coalitiei PSD PNL s au intalnit luni la 15.30 la guvern pentru o noua incercare de a stabili strategia pentru alegerile locale, potrivit informatiilor G4Media. Problema cea mai complicata este la Primaria Bucuresti, unde PSD si PNL trebuie sa stabileasca daca merg cu candidat comun sau candidati…

- Intr-o intervenție la Realitatea Plus, Rareș Bogdan a afirmat ca ideea unui candidat comun la prezidențiale nici nu a fost discutata in interiorul Coaliției."In ceea ce privește ideea unui candidat comun, despre care vorbește Mihai Tudose, aceasta nu s-a discutat in interiorul coaliției, s-a vehiculat…