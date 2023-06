Stiri pe aceeasi tema

- Serghei Tarnovschi, sportivul de top al Centrului Sportiv de Pregatire a Loturilor Naționale la caiac-canoe, a adus Republicii Moldova prima medalie la Jocurile Europene de la Cracovia-Malopolska, informeaza MEC.

- Catalin Chirila, 25 de ani, a cucerit medalia de argint in proba de canoe simplu pe 500 metri, sambata, 24 iunie, la Jocurile Europene de la Cracovia - Malopolska (Polonia), informeaza Agerpres.Chirila, medaliat european cu bronz si mondial cu argint in aceasta proba in 2022, a fost cronometrat cu timpul…

- Sportivul Catalin Chirila a castigat, sambata, medalia de argint la Jocurile Europene de la Cracovia 2023, in proba de C1 500 m.“Performanta extraordinara a lui Catalin ne umple inimile de admiratie si incantare. Efortul, sacrificiul si dedicarea sa au fost rasplatite cu aceasta medalie de argint,…

- Sportivul roman Catalin Chirila a cucerit medalia de argint in proba de canoe simplu pe 500 metri, sambata, la Jocurile Europene de la Cracovia - Malopolska (Polonia). Chirila, medaliat european cu bronz si mondial cu argint in aceasta proba in 2022, a fost cronometrat cu timpul de 1 min 46 sec 340/1000.…

- Catalin Chirila a cucerit medalia de argint in proba de canoe simplu pe 500 metri, sambata, la Jocurile Europene de la Cracovia – Malopolska (Polonia). Chirila, medaliat european cu bronz si mondial cu argint in aceasta proba in 2022, a fost cronometrat cu timpul de 1 min 46 sec 340/1000. Aurul a fost…

- Luptatorul de taekwondo, Serghei Uscov, a cucerit medalia de argint la European Club Championships, care s-a desfașurat la Sofia. El a obținut 4 victorii cu sportivi din Italia, Turcia și Franța. Serghei Uscov, care este calificat la Jocurile Europene de la Cracovia, a cedat in finala in fața azerului…

- Deputata PNL Raluca Turcan a afirmat ca este necesara de o reforma a salarizarii si de o noua lege a salarizarii bazata pe criterii corecte, echitate si meritocratie. „ pacate, marea parte a discutiilor a fost centrata pe «mini-vacanta de 1 mai», mici si bere. Nimic despre drepturile celor care muncesc!…

- Elon Musk amenința compania Microsoft cu un proces in judecata. Principala acuzație pe care o aduce șeful Twitter este ca gigantul tehnologic folosește fara permisiune date de la compania sa de socializare. Amenințarea lui Musk survine la scurt timp dupa ce Microsoft a anuntat ca Twitter nu va mai fi…