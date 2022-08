Stiri pe aceeasi tema

- Sportivul roman Catalin Chirila a castigat medalia de bronz in proba de canoe simplu pe 500 de metri, azi, la Campionatele Europene de kaiac-canoe de la Munchen. Chirila a incheiat cursa cu timpul de 1:48.364, conform Agerpres. Medalia de aur a revenit cehului Martin Fuksa (1:47.183), urmat de reprezentantul…

- Sportivul Catalin Chirila a castigat medalia de aur in proba de canoe simplu pe distanta de 1000 de metri de la Campionatele Europene de kaiac-canoe de la Munchen. Chirila (24 ani), campion mondial in aceasta proba, la inceputul lunii, in Canada, a condus cursa de la un capat la altul si s-a impus cu…

- Inotatorul David Popovici (17 ani) a castigat, luni, medalia de aur in proba de 200 metri liber, la Campionatele Europene de Natatie de la Roma. Popovici a obtinut al treilea cel mai bun timp al probei din istorie. Romanul s-a impus cu timpul de 1.42.97, nou record mondial de juniori. Sportiul legitimat…

- Simona Radis si Ancuta Bodnar au castigat medalia de aur la dublu vasle feminin (W2x), sambata, la Campionatele Europene de la Munchen. Cele doua sportive din Romania au fost urmate de Tarile de Jos si Italia. „AUR la Campionatele Europene de Canotaj de la Munchen și in proba de dublu vasle feminin…

Romania a cucerit o noua medalie de bronz, sambata, la Campionatele Europene de canotaj de la Munchen, in proba de patru vasle masculin.