Stiri pe aceeasi tema

- Ramona Olaru și Catalin Cazacu au o relație urmarita atent de ochii fanilor, fiid doua persoane publice care iși traiesc viața in lumina reflectoarelor. Insa, se pare ca in intimitatea lor, ca in orice relație, cei doi se confrunta cu probleme in cuplu, pe care le-au dezvaluit la Antena Stars. Iata…

- Erika Isac și Adi sunt cuplul care a reușit sa cucereasca publicul cu piesa „Rai”. Cei doi indragostiți traiesc o poveste de iubire ca in filme, asta pentru ca atunci cand s-au cunoscut, el era intr-o relație și s-a desparțit de fosta lui iubita și asta pentru ca s-a indragostit de Erika Isac. Ei bine,…

- Kamara a cunoscut consacrarea in show-bizz-ul autohton alaturi de trupa Alb Negru, din care face parte și colegul sau, Andrei Ștefanescu. Cei doi sunt nedesparțiți de mai bine de 18 ani, dar in prezent ei nu mai petrec prea mult timp impreuna. Kamara a fost nevoit sa renunțe la spectacolul aniversar,…

- Anca Neacșu a vorbit despre divorțul prin care a trecut recent. Cand s-a intalnit cu fostul ei partener sa semneze actele, artista a izbucnit in lacrimi. Dupa 10 ani de casnicie, Anca Neacșu a divorțat de soțul ei. Deși a preferat sa pastreze tacerea pana acum și sa nu dea prea multe declarații despre…

- Raluca Dumitru, fosta concurenta la „Survivor Romania” și „Bravo, ai stil! Celebrities”, a fost deranjata de faptul ca s-a scris ca a fost amanta iubitului ei și ca i-ar fi distrus casnicia. Ea neaga toate speculațiile aparute. Recent, Raluca Dumitru a fost surprinsa alaturi de iubitul ei. Fosta asistenta…

- Luis Gabriel și Haziran și-au unit destinele in cadrul unui eveniment dublu. Cei doi au luat decizia ca in cea mai emoționanta zi din viața lor sa iși creștineze și bebelușul. Alaturi de ei a fost familia, iar mama artistului a acordat și un interviu pentru Antena Stars.

- In aceasta dimineața, Showbiz Report, emisiunea prezentata de Natalia Mateuț, Andrei Ștefanescu și Catalin Cazacu a inceput, dar fara prezentatorul TV, Catalin Cazacu. Care a fost motivul pentru care acesta a lipsit.

- Raluca Diaconu, sora lui Theo Rose, a vorbit pentru prima data despre noua relație a cantareței cu Anghel Damian. In cadrul unui interviu pentru Antena Stars, interpreta și-a spus parerea despre actorul care a cucerit-o pe sora ei șu a dezvaluit cum a fost pentru ea schimbarea brusca pe care a facut-o…