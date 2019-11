Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi au ajuns la divorț la doar trei luni de cand au semnat certificatul de casatorie in fața ofițerului starii civile. Cea care a depus actele de divorț a fost intocmai Bianca Dragușanu și se pare ca motivul desparțirii este violența fizica a soțului sau . Bianca Dragușanu…

- Catalin Botezatu a facut declarații dure pentru Cancan. Bianca Dragusanu, la URGENTE dupa ce a fost agresata de SOT. I-a infipt furculita in mana cand a aflat de divort FOTO "In primul rand, daca este adevarat, pentru ca am auzit varianta asta de mai multe ori, nu trebuie sa ne bucuram…

- FOTO – Arhiva Politistii din cadrul Politiei Municipiului Dej au fost sesizati telefonic miercuri, 4 septembrie, de catre personalul Compartimentului de Primiri Urgente Dej despre faptul ca in unitate a sosit un pacient in stare de inconstienta, respectiv un barbat de 47 de ani, din comuna Ciceu-Giurgesti,…

- Și-a vazut fiul suferind, iar neputința de a face ceva pentru el a adaugat și mai multa durere. Acum, botoșaneanca a reușit sa iși salveze fiul, iar datorita medicilor din Iași cei doi se mai pot bucura de o viața liniștita.

- Oamenii legii il cauta cu disperare pe un barbat care a batut o femeie intr-un mall din Capitala. Acesta este de negasit, iar politistii au facut un apel la toti cei care ar putea avea informatii despre acesta.

- Serviciul 112 este din nou in centrul unui scandal. O operatoare STS a jignit si a umilit o femeie care cerea ajutor. Tanara reclama ca era batuta cu bata in strada, in Zalau. Desi la telefon se auzeau...

- Florica Moldovan, femeia batuta in autogara din Zalau de un sofer, a sunat la 112 pentru a anunta incidentul, dar acolo a dat de un operator care a jignit-o in repetate randuri, dupa cum arata inregistrarile obtinute de Libertatea.