Catalin Botezat a lansat o noua colectie pentru Kaufland. Iata cum arata! Revenirea spectaculoasa a lui Catalin Botezatu, dupa o perioada in care a avut probleme serioase de sanatate, a fost motiv de mare bucurie pentru invitatii show-ului de moda, realizat si produs integral de designer. „Am incercat sa aduc un pic din magia Craciunului, am creat un colt de parc cu un brad frumos si o banca, am adus o actrita de la Teatrul Excelsior si pe fetita Iannei Nova, Erikuta, ca sa am un moment care sa ne indemne sa fim mai buni. Am avut chiar si un semineu. Am vrut sa imi port invitatii intr-o poveste…