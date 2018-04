Stiri pe aceeasi tema

- Romanii care merg la mare de 1 Mai vor plati, in medie, 955 de lei pe camera pentru trei nopti, cele mai cautate fiind statiunile Mamaia, Mamaia Nord, Vama Veche si Eforie Nord. Cel mai scump pachet achizitionat a fost la un hotel de 5 stele din Mamaia, la un pret de 2.024 de lei, iar cel mai ieftin…

- Complexul Muzeal de Stiintele Naturii „Ion Borcea” lanseaza marti, 17 aprilie, ora 11.00, la sediul Observatorului Astronomic, un produs cultural nou ce foloseste conceptul de realitate augmentata (AR). Produsul este alcatuit din aplicatia pentru smartphone, intitulata Observatorul Astronomic Bacau,…

- Vineri, romanii care au vrut sa iasa din țara spre Bulgaria prin Vama Veche au avut parte de o surpriza mai puțin placuta. Turiștii din toate colțurile țarii au avut de așteptat mult pentru a-și putea procura rovinieta.

- Cel mai important eveniment astral al saptamanii este miscarea lui Jupiter ca retrograd unde va ramane asa pana in iulie. Jupiter este planeta responsabila de noroc, crestere si intelepciune. Acest lucru marcheaza si casa finantelor pentru multe zodii. Citeste cum sa tragi cele mai…

- In urma cu putin timp a fost trasa in dana 128 a Portului Agigea Platforma petroliera GSP Saturn sub pavilion Panama. Nava a venit din Marea Marmara si se pare ca va intra in exploatare in Marea Neagra.Uriasa instalatie a facut senzatie acum cateva zile la trecerea, prin stramtoarea Istambului, pe sub…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, critica ANAF-ul și o amenința pe șefa instituției, numita vara trecuta, la instalarea premierului Mihai Tudose cu demiterea. Nemulțumirea șefului PSD pleaca de la o ordonanța referitoare la Agenția Naționala de Administrare Fiscala data la sfarșitul anului trecut, cu…

- Anul care tocmai a inceput se anunta indraznet. Schimbarile nu sunt intotdeauna de bun augur, dar unele se dovedesc a face loc reușitei sau pot da o noua turnura vietii multor semne zodiacale. Trebuie sa ne pregatim sa facem fata unor provocari neașteptate. In acest an nu este bine sa construim superficial…