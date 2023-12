Cât va mai dura blocajul financiar de la Primăria Ploiești și instituțiile subordonate Consiliului Local? Alesii ploiestenilor nu s-au prezentat la sedinta pentru rectificarea bugetara, de la finalul saptamanii trecute V. Stoica Deși Ploieștiul a primit de la Finanțe, saptamana trecuta, 28,4 milioane de lei proveniți din sume defalcate din IVG și TVA, banii nu au putut fi distribuiți pe capitole in bugetul local al municipiului din cauza absenței in masa a consilierilor locali de la ședința programata pentru vineri, 8 decembrie, la ora 11.00, deși aveau posibilitatea sa intre și online pentru a-și exprima votul, de oriunde s-ar fi aflat in momentul respectiv. Lipsa cvorumului necesar a condus la imposibilitatea… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

