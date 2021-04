Cât timp ne protejează vaccinul de coronavirus? Intrebarea care sta pe buzele tuturor de cand au inceput vaccinarile este legata de durata de timp in care suntem imuni la coronavirus, odata ce ne vaccinam. „Acum un an am incercat vaccinul Moderna pentru a vedea daca este sigur. Acum, la aniversarea mea #COVIDvaccine, sunt bucuros sa va spun ca tocmai am primit a treia doza. Acest experiment de rapel va dezvalui daca vaccinurile adaptate la tulpina maresc imunitatea și daca sunt sigure”, a declarat Haydon, specialist in comunicații la Universitatea din Washington, potrivit CNN . Medicii sunt ingrijorați de faptul ca acest virus ar putea ajunge… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

