Stiri pe aceeasi tema

- Liderul USR a fost intrebat de jurnalisti cum se protejeaza pentru a nu se infecta cu noul coronavirus. "Eu schimb 4-5 masti pe zi. Le cumpar de la farmacie personal", a spus Dan Barna. Intrebat cat costa o masca, presedintele USR si-a nuantat declaratiile. "Pai...Cat costa un…

- Anvelopele de iarna trebuie schimbate înaintea sezonului rece, de la data de 1 noiembrie, conform normelor legale. Amenzile pot sa fie usturatoare pentru cei care nu respecta aceasta condiție. Așadar, atât pentru siguranța conducatorilor,…

- Președintele ales al Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, a declarat, astazi, ca a efectuat a doua vizita la Compania Naționala de Investiții (CNI) pentru a impulsiona și a impinge inainte proiectele stadionului și al salii polivalente. Astfel, Nica a precizat ca stadionul, care se va afla in patrimoniul…

- ANVELOPE DE IARNA 2020. Daca știi ca ai cauciucuri vechi, este timpul sa le schimbi cu anvelope de iarna noi, pentru o siguranța sporita. Iata și de ce ar trebui sa iți schimbi anvelopele de iarna cu unele noi și iarna dintre 2020 și 2021: 1. Deși ar putea sa nu ninga, șansele de apariție…

- Apartamentele in care locuim necesita cheltuieli de intreținere lunara. Modul de calcul al cheltuielilor incluse nu sunt ințelese de mulți romani. Aceștia acuza ulterior ca le sunt umflate facturile. Iata cat va costa și cum calculezi intreținerea in București in iarna 2020-2021. Cat va costa intreținerea…

- Expertii ne avertizeaza ca masinile trebuie pregatite din timp pentru sezonul de iarna. Daca faci asta prea tarziu, este posibil ca masina ta sa nu aiba anvelope de iarna atunci cand frigul loveste pe neasteptate. Uneori poate fi prea tarziu sa schimbi anvelopele de iarna, cand temperaturile au scazut…

- Pornind de la principiul ca intreținerea obiectivelor culturale și investițiile pe acest palier costa mult, dar incultura costa de 10 ori mai mult, primarul Sectorului 6, Gabriel Mutu s-a decis sa vina cu un proiect inedit, destinat exclusiv locuitorilor, menit sa aduca nu numai un plus valoare zonei,…

- In lunile mai-iunie, domeniul imobiliar a stagnat și in anumite cazuri, au existat și creșteri ale prețurilor. Din cauza cererii scazute, prețurile au intrat pe o panta descendenta, scrie b1.ro. Citeste si: Un apartament cu doua camere in Titan putea fi cumparat cu echivalentul a 11.000 de euro…