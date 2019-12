Cat te costa sa inchiriezi un...Mos Craciun de pe OLX

Stiri pe aceeasi tema

- Sute de brazi isi asteapta cumparatorii in Piata Litovoi din Targu Jiu. Pentru a atrage clientii comerciantii s-au gandit ca nu e suficient doar sa strige in gura mare “brazi de vanzare„ ci au imbracat haine de Mos Craciun. Un brad de un metru...

- Moș Craciun nu ar trebui sa lipseasca de la petrecerile organizate cu prilejul sarbatorilor de iarna, indiferent ca au loc la gradinițe ori la școala, la firme ori acasa. Totuși, daca nu se ofera nimeni sa imbrace costumul moșului, sa inchiriezi un Moș Craciun poate fi o cheltuiala destul de costisitoare.

- O vizita a lui Moș Craciun la domiciliu va costa, in medie, 300 de lei anul acesta. Costumele personajelor-vedete ale iernii se vand cu aproximativ 1.000 de lei și pot fi inchiriate cu vreo 200-300 de lei.

- Fotbalistul dinamovist Dan Nistor a declarat, vineri seara, dupa meciul cu Poli Iasi, scor 1-0, ca daca nu isi va primi drepturile financiare restante de la FC Dinamo se va gandi serios sa plece la alta echipa.Citește și: Klaus Iohannis a decorat-o astazi- Cine este cea care are contracte…

- ”Cutia cu daruri” – campanie de strangere de cadouri pentru centre de plasament, organizata de catre Direcția de Cultura Carei și Fundația Centrul de Promovare a Turismului Cultural „Grof Karolyi” Carei. Vrei sa il ajuți pe Moș Craciun și anul acesta ? Daca ai un obiect, o jucarie sau orice altceva…

- Potrivit sursei citate, avand la dispozitie un buget de 700.000 de lei, asigurat de Primaria Constanta, Asociatia Culturala pentru Tineret si Copii Art Theatre va organiza, in zona "Tarii Piticilor", din Parcul Tabacariei, editia din acest an a Festivalului Iernii, in perioada 6 decembrie 2019 -…

- Dezvaluiri incendiare despre planurile lui Ludovic Orban, daca va reusi sa ajunga premier: Viitorul guvern pregateste schimbari-bomba in justitie. Surse Antena 3 spun ca in programul de guvernare se vor regasi: modificarea codurilor penale, desfiintarea sectiei speciale pentru magistrati si abrogarea…

- Conflictele in care sunt utilizate pe post de arme albe diverse obiecte agricole se petrec in mediul rural mai ales. Instanțele de judecata de la Botoșani sunt asediate de procese prin care se judeca omoruri, tentative de omor sau loviri și alte violențe. Șocheaza mai ales cruzimea de care dau dovada…