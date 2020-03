Stiri pe aceeasi tema

- TRADITII MARTISOR // In unele zone, copiii purtau martisorul 12 zile la gat, iar apoi il legau de ramura unui pom tanar. Daca in acel an pomului ii mergea bine, insemna ca si copilului ii va merge bine in viata si va fi sanatos.In alte cazuri, martisorul era pus pe ramurile de porumbar sau paducel in…

- N. D. Pentru ca se apropie 1 Martie, institutiile de cultura din Prahova au creat oportunitatea, in mod special pentru copii si tineri, sa realizeze mici simboluri ale primaverii, pe care le vor putea oferi celor dragi. Astfel, Centrul Județean de Cultura Prahova a anuntat ca organizeaza, de astazi…

- Dragobetele, patron al dragostei, este sarbatorit de spiritualitatea populara pe 24 februarie. Ziua in care Biserica Ortodoxa cinsteste Aflarea Capului Sfantului Ioan Botezatorul se suprapune in calendarul popular cu Dragobetele, patronul dragostei la romani.

- Constantenii sunt asteptati la atelierele organizate in cadrul Targului de Martisor "Drag de traditii", pe aleea pietonala de pe str. Stefan cel Mare. Pentru ca ne sta gandul doar la primavara, ii asteptam pe micii constanteni incepand de luni, 24 februarie, la atelierele organizate in cadrul Targului…

- In ziua Sfantului Nicolae este bine sa fii darnic si iubitor cu cei din jurul tau. Zgarcenia nu doar ca este considerata un pacat, dar il manie pe Sfantul saracilor, iar singurul cadou pe care l-ai putea primi la anul ar fi o nuielusa. Citeste si SFANTUL NICOLAE 2019. Traditii si obiceiuri…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 869 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: -Danemarca – 215 locuri de munca pentru: lucrator in agricultura, lucrator in ferma, manager de productie; -Spania – 212 locuri de munca pentru: faiantar/pavator, macelar…

- Activitatea zilnica a inspectorilor de munca a vizat, cu prioritate, sanctionarea muncii nedeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate, zilnic, catre Inspectia Muncii. In perioada 20 – 29.11.2019, s-a derulat la nivelul județului Alba, Campania naționala de verificare a modului…