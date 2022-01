Cât rezistă Covid-19 în aer și care este capacitatea lui de infectare: STUDIU Cat rezista Covid-19 in aer și care este capacitatea lui de infectare: STUDIU Cat rezista Covid-19 in aer și care este capacitatea lui de infectare: STUDIU Potrivit primelor simulari facute asupra modului in care virusul supraviețuiește in aerul expirat, coronavirusul iși pierde vasta majoritate a abilitații de a ne infecta in decurs de doar cateva minute dupa ce ajunge in aer, relateaza The Guardian. Cercetatorii au descoperit ca 90% din capacitatea de infectare a virusului dispare dupa ce acesta ajunge in aer, simularile facute de aceștia aratand din nou importanța masurilor sanitare precum… Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

- Coronavirusul iși pierde vasta majoritate a abilitații de a ne infecta in decurs de doar cateva minute dupa ce ajunge in aer, potrivit primelor simulari facute asupra modului in care virusul supraviețuiește in aerul expirat, relateaza The Guardian .Cercetatorii au descoperit ca 90% din capacitatea…

- Cercetatorii au descoperit ca 90% din capacitatea de infectare a virusului dispare dupa ce acesta ajunge in aer, simularile facute de aceștia aratand din nou importanța masurilor sanitare precum respectarea distanțarii fizice și a purtarii maștii de protecție pentru a preveni transmiterea SARS-CoV-2.Studiul…

