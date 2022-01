Cât pot păstra alimentele la congelator și cum le decongelezi corect. Trucul care face mâncarea să fie mai gustoasă Congelatorul ne e extrem de util tuturor. Ținem alimentele pe care nu avem de gand sa le mancam prea curand, tot felul de legume, fructe, carne, pizza congelata, inghețata și lista poate continua. Dar ce faci atunci cand vrei sa decongelezi aceste alimente? Carnea de pasare se poate pastra la congelator jumatate de an fara sa iși modifice calitațile și gustul. Carnea de vita sau cea de porc poate rezista mai mult. Alaturi de carne, merita sa punem la congelator și legume cu textura mai tare precum ardeiul gras, morcovul și țelina date pe razatoare, sau legume preparate precum vinetele și roșiile… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

