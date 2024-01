Se pare ca nu numai romanii obișnuiți au fost nevoiți sa faca fața valului de scumpiri la energia electrica, ci și Casa Poporului, care a primit factura la curent. La momentul actual, Hidroelectrica este furnizorul de energie pentru anul 2024. Rezultatul publicat in platforma electronica a achizițiilor publice SICAP arata ca Hidroelectrica va livra curent catre Camera Deputaților (fosta Casa Poporului), in perioada ianuarie – septembrie 2024. Costurile totale vor fi de 8 milioane lei, adica 1,6 milioane euro, potrivit informațiilor furnizate de economedia.ro . In urma unui simplu calcul, aflam…