Cât plătesc studenții pentru un apartament cu chirie la Cluj-Napoca în 2022. Procentul de majorare al prețurilor comparativ cu 2021 Cluj-Napoca este orașul cu cele mai scumpe chirii din Romania, prețurile din imobiliare fiind cu 14% mai mari decat media celorlalte orașe universitare. Prețurile medii pentru inchirierea apartamentelor de 2 camere sau ale garsonierelor au crescut cel mai mult in Cluj-Napoca, cu 30% in iulie 2022 fața de 2021, potrivit datelor storia.ro, publicate de wall-street.ro. Aceste locuințe sunt cele mai preferate de studenți, care reprezinta cea mai mare parte din chiriași. In iulie 2022, o garsoniera se inchiria in Cluj-Napoca la prețul mediu de 300 de euro. Daca voiai sa inchiriezi… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

