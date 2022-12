Stiri pe aceeasi tema

- Contabila lui Niculae Badalau a fost trimisa in arest preventiv, dupa ce aceasta fusese plasata la arest la domiciliu. Totodata, Inalta Curte de Casație și Justiție i-a respins contestația lui Badalau privind arestarea sa preventiva. Astazi, Niculae Badalau a fost adus la Inalta Curte de Casație și…

- Fostul senator PSD Niculae Badalau se afla, joi dimineata, la Inalta Curte de Casatie si Justitie unde se va lua in discutie contestatia depusa de catre politicianul social-democrat la decizia privind arestarea sa preventiva. Niculae Badalau, aflat in arest preventiv din data de 28 noiembrie, se afla,…

- Reținerea baronului Niculaie Badalau de catre DNA va conduce la vacantarea postului acestuia de la Curtea de Conturi a Romaniei, fapt pentru care deja in PSD se cam știe cine ii va lua locul. Deputații și senatorii vor retrage saptamana viitoare sprijinul politic lui Niculae Badalau, urmand ca PSD sa…

- Arestarea pentru 30 de zile de catre DNA a baronului PSD, Niculae Badalau, a produs un șoc uriaș in județul Giurgiu și nu numai, fapt pentru mai mulți șefii de instituții publice au inceput sa intre in trepidații, printre care și președintele Curții de Conturi a Romaniei, Mihai Busuioc. Primarii din…

- PSD ii solicita lui Niculae Badalau sa isi dea demisia din functia de vicepresedinte al Curtii de Conturi, dupa ce acesta a fost retinut de DNA pentru 24 de ore intr-un dosar in care este acuzat de dare de mita si trafic de influenta. „PSD considera ca in contextul in care DNA a inceput o ancheta penala…

- Niculae Badalau, vicepreședintele Curții de Conturi, a fost scos incatușat din cladirea DNA și transportat la sediul Serviciului de reținere și arestare preventiva București. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore pentru infracțiuni grave de corupție. Niculae Badalau, fostul ministru al Economiei și…

- Trimiterea la plimbare de catre conducerea PSD l-a determinat pe baronul giurgiuvean Niculae Badalau sa pregateasca o mutare politica surpriza. Niculae Badalau, in prezent vicepreședinte al Autoritații de Audit din cadrul Curții de Conturi a Romaniei, este disperat sa revina in politica, deși conducerea…

- Visul baronului de Giurgiu Niculae Badalau de a reveni in conducerea PSD a fost spulberat printr-o mișcare destul de abila a liderilor din acest partid, ceea ce l-a adus la disperare pe acesta. Alegeri PSD peste rand in patru județe Conducerea PSD, in frunte cu Marcel Ciolacu, a decis ca pana in primavara…