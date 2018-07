Cat ne costa sa avem o Capitala "smart"? Suma pentru care a batut palma PMB

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei anunta ca a semnat miercuri contractul cu compania Deloitte Consultanta pentru elaborarea Strategiei de Smart City, strategie care va fi realizata in termen de aproximativ patru luni de la data emiterii ordinului de incepere si va fi implementata in perioada 2018-2025. Valoarea contractului…

- Transferul lui Cristiano Ronaldo (33 de ani) a fost anuntat oficial de Ronaldo prin intermediul unui comunicat de presa, potrivit ProSport. Portughezul a fost cedat de Real Madrid in schimbul a 105 milioane de euro.

- Incepand de duminica, au intrat in vigoare noile tarife privind utilizarea locurilor de parcare din Capitala, in functie de zona de parcare, conform reglementarilor aprobate prin votul Consiliului General. Astfel, o ora de parcare in centrul Bucurestiului costa 10 lei.

- Candidatul la Primaria Capitalei va fi membru PNL, a declarat duminica presedintele PNL Bucuresti, Cristian Busoi. Precizarile acestuia au fost facute dupa ce in presa au aparut informatii ca s-au purtat discutii cu artistul Tudor Chirila pentru o eventuala candidatura. …

- Proiectul de hotarare prin care Primaria Capitalei vrea sa denumeasca un spatiu public din Bucuresti, din sectorul 3, „Piata Leul Iersualimului”, a fost aprobat, joi, in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB).

- Numarul pranzurilor gratuite pe care le primesc cei mai saraci bucureșteni a crescut, de luni, cu 200 de porții. Ciorba pe care o ofera Primaria Capitalei s-a inmulțit, pentru a ajunge acum pe masa a 1.932 de persoane aflate in risc social. Persoanele aflate in risc social sunt considerate, in primul…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) a decis vineri sa dea unda verde proiectului Primaria Capitalei prin care se doreste achizitia a 500 de apartamente si garsoniere care vor avea ca destinatie spatiu de locuit pentru cadre medicale din unitatile spitalicesti ale Capitala, aflate in subordinea…