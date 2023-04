Stiri pe aceeasi tema

- In contextul excedentului de vaccinuri COVID-19, grupurile farmaceutice Pfizer Inc si BioNTech au venit cu o noua propunere catre Uniunea Europeana, conform careia statele membre sa plateasca jumatate din pretul pentru fiecare din cele aproximativ 70 de milioane de doze de vaccin Covid anulate, informeaza…

- Grupurile farmaceutice Pfizer Inc si BioNTech au venit cu o noua propunere catre Uniunea Europeana, In contextul excedentului de vaccinuri COVID-19, conform careia statele membre sa plateasca jumatate din pretul pentru fiecare din cele aproximativ 70 de m

- Companiile BioNTech și Pfizer propun ca UE sa plateasca jumatate din pretul celor aproximativ 70 de milioane de doze de vaccin anti-COVID 19 anulate, informeaza cotidianul Financial Times, preluat de Reuters.

- Producatorul german de vaccinuri BioNTech intentioneaza sa cheltuiasca cu pana la un miliard de euro (1,1 miliarde de dolari) mai mult pe activitati de cercetare-dezvoltare (R&D) anul acesta, transmit Xinhua si Reuters.De asemenea, compania va rascumpara actiuni de pana la 500 milioane de dolari…

- Pfizer a acceptat sa prelungeasca contractul cu Uniunea Europeana pentru furnizarea de vaccin impotriva Covid-19 din 2023 pana in 2026, cu reducerea numarului de doze furnizate cu 40% și cu termene mai lungi pentru furnizarea vaccinurilor. Unele țari nu sunt insa de acord cu aceste condiții, relateaza…