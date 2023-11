Stiri pe aceeasi tema

- Sute de protestatari s-au adunat, joi seara, in Piața Victoriei, la 5 ani de la mitingul diasporei. Oamenii au cerut sa se faca dreptate pentru persoanele abuzate de jandarmi in urma cu 5 ani. Protestatarii au avut cu pancarte cu mesaje precum: “10 august. Inlacrimati, dar nu de la gaze”, “10 august.…

- Procurorii militari descriu in rechizitoriul trimis in instanta succesiunea evenimentelor de la protestul din 10 august 2018 din Piata Victoriei, aratand ca nu se justifica interventia in forta a jandarmilor dispusa la ora 23,11 asupra intregii mase de protestatari, deoarece majoritatea oamenilor manifestau…

- Se implinesc cinci ani de la protestele violente din Piața Victoriei, in urma carora sute de romani au avut nevoie de ingrijiri medicale. Insa, abia acum au fost trimiși in judecata foștii șefi ai Jandarmeriei și 13 ofițeri și subofițeri in dosarul „10 august”.

- Procurorii militari susțin ca din transcrierea inregistrarilor comunicarilor efectuate prin intermediul stațiilor Tetra, intre persoanele cu funcții de conducere din cadrul Jandarmeriei Romane, rezulta ca in seara zilei de 10 august 2018, comandantul acțiunii, Laurențiu Cazan, ar fi fost cel care a…

- Comunitatea Declic solicita Tribunalului Militar Bucuresti sa judece in regim de urgenta dosarul 10 august, avand in vedere ca mai sunt doar trei ani pana la prescrierea faptelor, iar vinovatii ar putea sa scape de pedeapsa. „Declic a sustinut, prin avocati, victimele din dosarul 10 august si va continua…

- Comunitatea Declic a solicitat marți, 8 august, Tribunalului Militar Bucuresti, sa judece in regim de urgenta dosarul 10 August, susținand ca „mai sunt doar 3 ani pana la prescrierea faptelor, iar vinovatii ar putea sa scape de pedeapsa”.„A venit, in sfarsit, momentul pe care il asteapta de 5 ani cetatenii…

- Fostii sefi ai Jandarmeriei – Gheorghe Cucos, Ionut Sindile si Laurentiu Cazan – au fost trimisi in judecata in dosarul „10 august”. Decizia vine la cinci ani de la mitingul din Piata Victoriei, dispersat in forta de catre jandarmi. Cei trei sunt acuzati de abuz in serviciu sau de purtare abuziva pentru…