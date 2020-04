Stiri pe aceeasi tema

- Virusul ucigaș din China a afectat sute de romani. In total, bilanțul morților a ajuns in prezent la 392 de decese in țara noastra. Iata care este mesajul lui Adrian Streinu-Cercel catre romani, de Paște!

- Mesajul ministrului sanatații cu prilejul Sarbatorilor Pascale Ministrul sanatații, Nelu Tataru. Foto: Arhiva. "Respectarea restricțiilor și a regulilor de distanțare sociala este necesara mai mult ca oricând în urmatoarele doua saptamâni, care se anunța critice",…

- Noul manager al Spitalului Judetean Neamt este Daniela Marcoci, care fusese detasata de la Suceava de secretarul de stat Raed Arafat. Marcoci il inlocuieste in functie pe Florin Apostoae, un director demis in seara zilei de joi, 9 aprilie, de ministrul Sanatatii, Nelu Tataru.

- Biserica Ortodoxa anunța noi reguli pentru sarbatorile de Florii și de Paște. Pelerinajul de Florii nu se mai ține anul acesta, iar in noaptea de Inviere, credincioșii pot ieși in fața casei cu o candela sau lumanare, pentru a primi Lumina Sfanta.... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Ministrul sanatații, Nelu Tataru, a confirmat, sambata, intr-un interviu pentru Digi24, ca ne apropiem de scenariul 4 elaborat de autoritați pentru epidemia de coronavirus și ca va urma o noua ordonanța militara pentru implementarea noilor masuri. The post Ministrul sanatații: 200.000 de romani au venit…

- Pandemia noului coronavirus a ucis peste 25.000 de persoane in lume, potrivit unui bilant intocmit, pe baza unor date oficiale, vineri dupa-amiaza, de catre AFP. In total, 25.066 de decese au fost inregistrate - majoritatea in Europa (17.314). Italia - cu 8.165 de morti - este cea mai…

- Epidemia provocata de coronavirusul din China s-ar putea incheia in aprilie, a declarat marti cel mai inalt consilier din sectorul medical al acestei tari, Zhong Nanshan, dar numarul deceselor a depasit 1.000, iar Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a avertizat ca lumea trebuie sa considere coronavirusul…

- Oficialii chinezi au recunoscut ca virusul care afecteaza mai multe orașe din China se poate transmite de la om la om. Este confirmarea de care se temeau cel mai mult experții Organizației Mondiale a Sanatații.