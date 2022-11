Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat luni, in plenul Camerei Deputatilor, ca proiectul privind pensiile speciale va fi trimis spre Guvern spre aprobare. Budai susține ca proiectul care indeplineste toate criteriile din PNRR. „Vor fi respectate prevederile Curtii Constitutionale, vor fi respectate…

- Liderul social-democraților, Marcel Ciolacu, a dat asigurari ca regulile privind pensiile speciale pentru magistrați, militari, polițiști, jandarmi nu vor fi schimbate “peste noapte” printr-o ordonanța de urgența. “Nu va exista o ordonanța de urgența data peste noapte in ce privește pensiile speciale…

- Pensiile speciale, inclusiv cele militare, ar urma sa fie impozitate, iar valoarea lor sa fie semnificativ redusa. Potrivit unor surse politice, acestea ar putea fi limitate la 65% din veniturile salariale pe ultimul an de activitate. Statul plateste lunar aproape 10.000 de pensii speciale. Cea mai…

- Varianta impozitarii pensiilor speciale din Romania este trecuta in raportul Bancii Mondiale, in urma consultanței cerute de Guvernul Romaniei, relateaza Realitatea PLUS. Pe de alta parte, Marius Budai anunța ca procentul de 9.4% din PIB asumat de Romania pentru plata pensiilor ar putea fi eliminat.…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a explicat luni, la Parlament, ca, din cauza ca ”unii au scris in PNRR termene care din punct de vedere juridic nu exista in Romania, si anume pensii speciale”, s-a spus foarte clar ca si pensiile militare intra acolo si asta este interpretarea Comisiei Europene.Ministrul…