Cât de sigură este amestecarea vaccinurilor. Ce spune EMA Datorita modului in care toate vaccinurile anti-Covid aprobate stimuleaza un raspuns imun prin intermediul proteinei spike, Agenția Europeana pentru Medicamente (EMA) considera ca exista motive intemeiate sa credem ca amestecarea vaccinurilor este atat sigura, cat și eficienta. EMA a declarat miercuri ca exista „motive științifice bune” care sugereaza ca amestecarea vaccinurilor este sigura și eficienta. […] The post Cat de sigura este amestecarea vaccinurilor. Ce spune EMA first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

