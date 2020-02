Stiri pe aceeasi tema

- Airbus ar putea plati miliarde de dolari dupa ce a ajuns la o ințelegere cu autoritațile franceze, britanice și americane, in urma unei investigații de trei ani privind acuzații de mita și corupție, transmite Reuters.Un acord ii permite sa evite acuzațiile, care ar putea duce la retragerea…

- Pe piata spot, cotatia aurului a crescut cu 0,6-, pana la 1.579,11 dolari uncia in jurul orei 4:33 GMT dupa ce anterior a atins o valoare de 1.586,42 dolari, cea mai ridicata inregistrata dupa data de 8 ianuarie. Pe piata din SUA, cotatia aurului pe piata futures a crescut cu 0,4- pana la 1.578,30 dolari.…

- O pisica din Rusia, despre care proprietarul spune ca ar avea puteri vindecatoare, a fost scoasa la vânzare pentru suma de 20 de milioane de ruble, adica 320.000 de dolari. „Pisica mi-a spus într-un vis sa o vând și sa folosesc banii pentru o cauza nobila”,…

- Media Fact Book: Piata de media din Romania va ajunge la o valoare de 514 milioane de euro in 2020 Piata de media din Romania va creste, in acest an, cu 5,5% comparativ cu anul 2019, pana la valoarea de 514 milioane de euro, reiese din datele Media Fact Book, raportul de analiza a pietei romanesti de…

- Pretul mediu al unei inmormantari in Marea Britanie a atins un nivel record de 4.417 lire sterline in 2019, in crestere cu 3,4% fata de situatia din 2018, arata un studiu anual realizat de compania de asiguri SunLife, informeaza BBC.Compania de asigurari, care a studiat costurile cu inmormantarile…

- Un vehicul, care seamana cu modelul recent dezvaluit de Elon Musk, a fost pus la vânzare de catre creatorii sai dupa ce masina a fost vazuta pentru prima oara în zona Moscovei, saptamâna trecuta, provocând o agitatie pe retelele de socializare rusesti, potrivit RT. „Copia”…

- Grupul energetic german E.On a anuntat vineri un plan de restructurare a diviziei din Marea Britanie, care include compania Npower, costurile masurilor fiind evaluate la 500 de milioane de lire sterline (642 milioane dolari), transmite Reuters.Planul include inchiderea unor activitati ale…

- Evolutia depreciativa a leului a continuat si ieri, el preluand-o pe cea din regiune, unde monedele sunt afectate de mentinerea aversiunii fata de risc. Cursul euro a crescut de la 4,7765 la 4,7792 lei, foarte aproape de recordul istoric de 4,7808 lei, atins joia trecuta. Tranzactiile s-au realizat…