Presiunea bugetului familial alocat creșterii copiilor este resimțita in numeroase țari. De exemplu, Noua Zeelanda, Cehia și SUA au unele dintre cele mai mari costuri nete de ingrijire a copiilor ca pondere din salariul mediu al unui cuplu, arata cifrele Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OCDE). Inflația și criza costului vieții transforma problema bugetului ingrijirii copiilor in una de actualitate, pentru multe țari, scrie europeansting.com . Și, deși toți cei care au sub 18 ani sunt copii, atenția pare concentrata in special pe primii ani de viața. Pentru parinții care lucreaza…