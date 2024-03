Imaginile cu vila de lux a lui Irinel Columbeanu au șocat Internetul, dar au și ajuns in atenția multor persoane, care și-au dorit sa o viziteze. La cateva luni de cand pozele au fost facute publice, vila de lux arata din ce in ce mai rau. Iata ce poze deocheate au fost gasite in casa in care a locuit afaceristul!