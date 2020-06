Stiri pe aceeasi tema

- Opozitia vrea explicatii de la reprezentantii Guvernului, iar social-democratii au cerut deja ca ministrul de Interne sa fie audiat in comisiile de specialitate in legatura cu modul in care romanii au fost lasati sa mearga sa lucreze ca sezonieri in Germania si in alte

- Avocatul Poporului a cerut Ministerului de Interne (MAI) luarea unor masuri pentru protecția persoanelor din centrele de varstnici și a celor cu dizabilitați care nu sunt instituționalizate.Potrivit unui comunicat al Avocatului Poporului, masurile pentru protecția persoanelor vulnerabile…

- Avocatul Poporului recomanda Ministerului de Interne luarea unor masuri pentru protectia persoanelor din centrele de varstnici si a celor cu dizabilitati care nu sunt institutionalizate. Potrivit unui comunicat al Avocatului Poporului, masurile pentru protectia persoanelor vulnerabile au fost solicitate…

- De marți, 24 martie 2020, pentru o perioada de 14 zile, se suspenda toate internarile pentru intervenții chirurgicale și alte tratamente și investigații medicale care nu reprezinta urgențe și care pot fi reprogramate. Masura este prevazuta intr-un ordin emis astazi de ministrul de Interne, Marcel Vela,…

- Incepand de marți se suspenda pentru 14 zile internarile pentru intervențiile chirurgicale și alte tratamente și investigații medicale spitalicești, care nu reprezinta urgența și care pot fi reprogramate, potrivit unui ordin al ministrului de Interne, Marcel Vela. Masura este valabila atat pentru spitalele…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, cu puțin timp in urma, ca astazi a fost emis ordinul comandantului acțiunii, avizat de ministrul afacerilor Interne, Ion Marcel Vela, pentru instituirea masurilor necesare limitarii raspandirii infecției cu virusul SARS-COV-2(noul coronavirus), la nivelul unitaților…

- Emmanuel Macron a anunțat luni seara la posturile de televiziune franceze, pe un ton dramatic, o perioada de izolare de cel puțin 15 zile, incepand de marți, 17 martie, dupa-amiaza. Aceasta perioada poate fi prelungita, a precizat ministrul francez de Interne, Christophe Castaner. Deplasarile sunt restranse…

- "Se vor transmite circulare catre toate instituțiile publice și private in vederea analizarii posibilitații desfașurarii muncii la domiciliu pentru o parte din personal, in temeiul dispozitiilor art. 108, 110 din Legea 53/2003, Codul Muncii, coroborat cu art. 2 din Legea 81/2018 privind reglementarea…