Cât de periculos este vaccinul împotriva COVID-19 produs de Rusia. Ce spun experții Dupa ce Vladimir Putin a anunțat ca Rusia a aprobat pentru folosire primul vaccin impotriva COVID-19, experți din domeniu sanatații au atras atenția asupra consecințelor pe care le poate avea aceasta graba. Vaccinul dezvoltat de Institutul Gamaleya din Moscova a fost aprobat pentru folosire la mai puțin de doua luni de la inceputul testelor pe oameni, spre ingrijorarea experților in sanatate din intreaga lume. Testele clinice de siguranța și eficacitate nu au fost finalizate, de aceea specialiștii se tem ca substanțele ar putea provoca efecte adverse grave, fara ca acestea sa fie detectate.

- Ministerul Sanatații din Rusia a aprobat reglementarea primului vaccin Covid-19 din lume, dezvoltat de Institutul Gamaleya din Moscova, dupa mai puțin de doua luni de testare la oameni, a declarat marți președintele Vladimir Putin. Rusia a anunțat primul vaccin mondial pentru Covid-19, in condițiile…

- Președintele Vladimir Putin a anunțat ca Ministerul Sanatații din Rusia a aprobat pentru folosire primul vaccin pentru COVID-19 din lume. In timp ce mai multe echipe de cercetatori din intreaga lume incearca sa gaseasca un antidot pentru COVID-19, Rusia a anunțat ca vaccinul dezvoltat de Institutul…

- Rusia pregatește vaccinarea in masa impotriva coronavirusului in luna octombrie, a declarat sambata ministrul sanatatii, Mihail Murasko, potrivit Reuters. Ministrul rus al Sanatatii a explicat ca Institutul Gamaleya, o unitate de cercetare de stat din Moscova, a finalizat studiile clinice ale vaccinului,…

- Timp de 28 de zile, medicii au supravegheat reacțiile organismului la preparatul testat și au ajuns la concluzia ca vaccinul este sigur și nu provoaca reacții adverse serioase. In ajunul externarii, tuturor voluntarilor le-au fost luate probe de sange, iar testele au aratat ca in organism se formeaza…

