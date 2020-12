Cat de mult conteaza Dobanda Anuala Efectiva (DAE) atunci cand alegi un credit

Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au inclus, joi, pe o lista neagra persoane din Rusia, Yemen si Haiti, pentru ca ar fi incalcat drepturile omului. Intre aceste persoane se afla Ramzan Kadarov, un aliat al presedintelui rus Vladimir Putin, si cinci persoane care au legaturi cu agentii de securitate si de informatii…

- Compania americana Moderna a anuntat azi ca a inoculat primii participanti la un studiu clinic de faza doi si trei ce vizeaza testarea vaccinului sau anti-Covid-19 pe adolescenti cu varste intre 12 si 18 ani, ale carui rezultate sunt asteptate inainte de inceperea anului scolar 2021-2022, informeaza…

- Vin reducerile de Black Friday și ne punem intrebarea cum putem prinde cele mai avantajoase prețuri la cele mai bune produse. Va prezentam in continuare un scurt ghid de cumparaturi pentru Black Friday astfel incat sa nu ratați cele mai bune oferte ale magazinelor. Ghid de cumparaturi pentru Black Friday…

- Presedintele Siriei, Bashar al Assad, a acuzat miercuri Statele Unite ca prin sanctiuni si presiuni asupra ONU si a tarilor din regiune ingreuneaza revenirea la casele lor a circa cinci milioane de refugiati sirieni, transmite Reuters, potrivit AGERPRES.'Sunt multe obstacole', a spus Assad,…

- Romanii iși țin cam 60% din economii in lei și 40% in euro. In banci sunt, cu aproximație, echivalentul a 15 miliarde de euro in lei și 10 miliarde de euro in moneda europeana. Acesta este cel mai profitabil sau sigur model?Cand e vorba sa economisim, inceputul este intotdeauna cel mai greu. In primele…

- „Lockdown” a fost desemnat cuvantul anului 2020, an in care toate marile guverne ale lumii au incercat sa controleze pandemia de coronavirus, a anunțat dicționarul Collins. 6 din 10 cele mai utilizate cuvinte au legatura cu pandemia de Covid-19. Potrivit Collins, cuvantul pe care il defineste drept…

- Autoritatile din domeniul sanatatii se concentreaza mai intai pe imunizarea persoanelor varstnice si vulnerabile și a celor din sectorul medical, au declarat miercuri, 14 octombrie, oficiali ai Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), transmite The Guardian, citat de News.ro.Dr. Soumya Swaminathan,…

