Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Perju a decis sa iși mute cele doua fete, Mara și Ada, la o școala privata din București. Actrița pune educația fiicelor sale pe primul loc, astfel ca iși dorește tot ce este mai bun pentru ele.Intr-un interviu pentru ego.ro, Andreea Perju a marturisit ca a luat decizia sa iși mute fetele la…

- Senatoarea Diana Șoșoaca susține ca limba latina „se trage din limba romana”. Afirmația a fost facuta la Școala de Vara a partidului pe care il conduce, SOS, scrie Digi24. „Limba romana este limba primordiala, nu ne tragem din limba latina, latina se trage din limba romana”, a declarat Șoșoaca. Momentul…

- Lidia, fiica cea mare a lui Corneliu Vadim Tudor, a povestit in emisiunea „In Oglinda”, despre ultimele clipe de viața ale tatalui ei. Mai mulți medici au incercat sa-l țina in viața.Intr-o ediție emoționanta a emisiunii „In oglinda", difuzata sambata, la 22:30, pe Kanal D2, Lidia Vadim, fiica lui Corneliu…

- Lidia Vadim, fiica cea mare a regretatului Corneliu Vadim Tudor, a facut dezvaluiri neașteptate despre viața ei in emisiunea „In oglinda", difuzata sambata, la 22:30, la Kanal D2. Și-a amintit amanunte despre copilaria ei și despre relația speciala pe care a avut-o cu tatal sau. Lidia Vadim a recunoscu…

- BACALAUREAT 2023: Astazi, proba la Matematica și Istorie. Ce trebuie sa știe candidații. Reguli la examen Bacalaureat 2023: Absolvenții de liceu continua probele scrise cu testarea la Matematica sau Istorie, in funcție de profil. Au la dispoziție trei ore pentru a rezolva subiectele. Ca și la proba…

- ”Nu am fost la marș. Dar am fost la primul protest. Eram in greva. Exista inlocuire colegiala. Nu am nimic de ascuns. Știu ca ma inregistrați. Știu ca sunteți cu cine sunteți. Știu ca vreți sa fiți…” Aceasta este naucitorul raspuns al unui lider de sindicat din invațamantul maramureșean la intrebarea…

- Un cititor zice: Articolul despre continuarea grevei este lucid. De vreo 5 ani, tot repet studenților opinia mea despre adevaratele probleme ale invațamantului. Dureros este ca, dupa ’89, nu am auzit pe nimeni sa strige: am realizat asta, care se reflecta așa in creșterea nivelului educațional, acum…

- Elevii clasei a III-a de la Școala ”Teodor Murașanu” din Turda au participat la un proiect care s-a desfașurat in perimetrul Castrului Roman de la Turda, organizat pentru micii arheologi de catre Muzeul de Istorie din localitate. ”???????????????????????? ???????? ???????????????????????????? ????????????????????…