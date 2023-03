Stiri pe aceeasi tema

- Kirilo Budanov, seful serviciului de contraspionaj militar ucrainean, spune ca schimbarea de guvern din Republica Moldova, care a avut loc dupa ce Ucraina a avertizat ca Rusia vrea sa inlature conducerea pro-occidentala de la Chisinau, a zadarnicit planurile de destabilizare ale Moscovei.

- Romania si NATO s-au implicat in zadarnicirea razboiului hibrid dus de Rusia impotriva regimului de la Chisinau. Vazand ca nu prea ii merge in Ucraina, Putin s-a gandit sa dea lovitura in Republica Moldova, un stat fara armata capabila sa apere tara.

- Generalul american in rezerva, Ben Hodges, fost comandant al trupelor SUA in Europa a vorbit joi seara, la Digi24, de situația actuala a Republicii Moldova. „Cred ca și ei știu ca daca ajung in Moldova, atunci riscul unei probleme cu Romania, ceea ce inseamna tot NATO, ar fi devastator pentru Rusia”,…

- Klaus Iohannis a reiterat, joi, in conferinta de presa comuna cu presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, condamnarea ferma de catre Romania a oricaror tentative ruse de destabilizare. ”Romania ramane, totodata, deosebit de vigilenta fata de actiunile hibride ale Rusiei, care, iata, se intensifica…

- Rusia duce deja un razboi hibrid in Republica Moldova, prin actiuni de propaganda, dezinformare, alerte false cu bomba si atacuri cibernetice. Este declaratia presedintelui Maia Sandu, la Conferința de Securitate de la Munchen, potrivit TVR Moldova.

- Rusia ar avea in plan sa invadeze Republica Moldova la inceputul anului 2023, iar punerea in aplicare a scenariului depinde de evolutiile razboiului din Ucraina, spune directorul Serviciului de Informatii si Securitate din Republica Moldova, Alexandru Musteața, relateaza Știrile TVR. Ministrul roman…

- Un scenariu sumbru este anuntat pentru inceputul anului 2023: Rusia ar putea invada Republica Moldova. Varianta ar depinde de evolutiile razboiului din Ucraina, spune directorul Serviciului de Informatii si Securitate din Republica Moldova, Alexandru Musteața. Sunt analizate mai multe scenarii prin…