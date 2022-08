Stiri pe aceeasi tema

- Baiatul cel mare al lui Ștefan Banica jr. are mare succes in lumea artistica. Radu Ștefan Banica, care e student la actorie, s-a lansat și in muzica. Tanarul a scos prima lui melodie, care e cantata și compusa chiar de el. „That part of me” e prima piesa lansata de Radu Ștefan Banica in cariera lui…

- Pe tot parcursul lunii august, la Școala de Arte care funcționeaza in cadrul Centrului Județean pentru Cultura, se pot face inscrieri. Iata ce pasiuni va puteți dezvolta și perfecționa in anul școlar viitor: Consiliul Județean Bistrița-Nasaud, Centrul Județean pentru Cultura Bistrița-Nasaud și Școala…

- Omagiu emoționant al unei mame cu inima franta pentru baiatul de 3 ani, ucis de un tractor la ferma.Scrisoarea de ADIO din partea unei mame indurerate de pierdea copilului de 3 ani ucis de un tractor la ferma. Poliția din Greater Manchester l-a identificat baiatul care a murit dupa ce a fost lovit de…

- Ediția din seara aceasta de la Acces Direct continua cu subiecte din ce in ce mai dure, astfel ca in direct a intrat Ștefania, o mama in varsta de 47 de ani, care a fost data afara din casa parinteasca chiar de catre fiul ei. Mai mult, baiatul a emis și un ordin de protecție impotriva ei. Iata de la…

- In județul Iași, singurul elev de la țara care a luat media 10 la Evaluarea Naționala și-a platit singur meditațiile la limba romana. A folosit banii din bursa pentru ca mama sa, femeie de serviciu la școala, nu și-a permis sa plateasca pentru pregatirea lui.

- Joris, un baiat de 14 ani, este acuzat ca a injunghiat o adolescenta de 13 ani, in localitatea Clesse (Franța). Adolescentul a explicat ca a comis aceasta crima pentru a cunoaște senzația de a ucide. Sunt primele informații transmise de BFMTV. Aceste explicații infricoșatoare evident trebuie judecate…

- Intervenție a pompierilor și medicilor de la ambulanța, miercuri, in Balinț, județul Timiș. Salvatorii au fost chemați sa intervina dupa ce un copil de 15 ani a intrat in raul Bega sa faca o baie și nu a mai ieșit. Baiatul voia sa se racoreasca dupa ce a plecat de la școala.

- Un copil de un an și 10 luni a cazut, vineri, de la etajul 4 al unui bloc din Oraștie, județul Hunedoara. Baiatul nu a putut fi salvat. Potrivit Poliției Hunedoara, un copil de 1 an și 10 luni a cazut de la...