Stiri pe aceeasi tema

- Dupa FC Botoșani - FCSB 0-1, Nicolae Dica anticipeaza o schimbare in echipa de start a roș-albaștrilor. Adus in vara de FCSB, Cristi Ganea (31 de ani) a fost titular in premiera in Superliga pentru echip roș-albastra, caștigand duelul cu Risto Radunovic. Dupa meci, Nicolae Dica, care a lucrat cu Ganea…

- Mihai Stoica (58 de ani), managerul general al celor de la FCSB, a comentat situația fundașului stanga muntenegrean Risto Radunovic (31 de ani). La finalul sezonului trecut, dupa ce FCSB a pierdut titlul in Superliga in fața celor de la Farul Constanța, Risto Radunovic i-a cerut lui Gigi Becali marirea…

- Fundașul stanga Cristi Ganea (31 de ani) a ajuns in Romania inainte sa se alature lotului celor de la FCSB. Fotbalistul de banda a semnat pe 2 ani cu vicecampioana și ii va face concurența lui Risto Radunovic pentru postul de titular. FCSB a incheiat campania de transferuri prin aducerea lui Cristi…

- Gigi Becali nu-l mai vrea in echipa pe Risto Radunovic și nici nu i-a propus un nou contract. Acesta este motivul pentru care patronul FCSB a insistat sa-l aduca pe Cristi Ganea, un fotbalist care a jucat ultimul meci in luna noiembrie a anului trecut. Gabi Balint a spus in direct care este strategia…

- Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, s-a aratat incantat de noul fundaș stanga al vicecampioanei Romaniei, Cristi Ganea (31 de ani). Dupa numai un an petrecut la Panathinaikos, Cristi Ganea și-a reziliat contractul pe care il avea cu trupa din capitala Atenei și revine in Superliga, la FCSB. ...

- Mutarea lui Cristi Ganea la FCSB se va materializa aproape sigur in zilele urmatoare, vicecampioana urmand sa se intareasca pe postul de fundaș stanga cu un jucator extrem de experimentat. Presa din Grecia a dezvaluit motivul pentru care fotbalistul a decis sa revina in Superliga, dupa numeroase experiențe…

- FCSB nu are un lot prea stufos, insa Gigi Becali e gata sa mai reunțe la un jucator. E vorba despre puștiul Eduard Radaslavescu (19 ani), care e aproape de un imprumut la FC Botoșani. Posibila mutare a fost anunțata de Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoșani: "Il vrem, dar in condițiile noastre.…

- Fundașul stanga al grecilor de la Panathinaikos, Cristi Ganea (31 de ani), e foarte aproape sa revina in Romania, la FCSB. Plecat din Superliga in iulie 2018, cand era vandut de Viitorul Constanța in Spania, la Athletic Bilbao, Cristi Ganea este aproape de o revenire in campionatul intern. Cristi…