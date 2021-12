Stiri pe aceeasi tema

- Arabia Saudita, cea mai mare economie din lumea araba, si-a aprobat duminica bugetul pentru 2022 fara a prognoza un deficit, o premiera de la prabusirea pretului petrolului în 2014, pe fondul unei reveniri a pretului pe pietele mondiale, noteaza AFP și Agerpres. "Cheltuielile se ridica la…

- Prețul petrolului a crescut miercuri cu peste 2%, recuperand o parte din pierderile abrupte din ședința precedenta, in condițiile in care marii producatori se pregatesc sa discute despre cum sa raspunda la amenințarea asupra cererii adusi de varianta Omicron, scrie Reuters. Contractele futures…

- Preturile petrolului au scazut joi, inversand cresterea inregistrata dupa decizia OPEC+ de a mentine planurile actuale de productie, in urma unei informatii ca livrarile Arabiei Saudite vor trece in curand de 10 milioane de barili pe zi, pentru prima oara de la declansarea pandemiei de coronavirus,…

- Informatia, difuzata de televiziunea saudita Al Arabiya TV, a venit dupa reuniunea OPEC+ la care marii producatori de petrol au decis sa mentina ritmul actual al majorarilor lunare ale livrarilor, de 400.000 de barili pe zi. Cotatia petrolului Brent a scazut cu 29 de centi, la 81,80 dolari pe baril,…

- Arabia Saudita a inceput lucrarile pentru Neom, un oraș eco, unicat in lume. Valoarea investiției ajunge la 500 de miliarde de dolari. Arabia Saudita a inceput lucrarile la orașul Neom, care nu va avea nici mașini, nici strazi. Acesta va fi alimentat cu energie 100% curata, iar viitorii locuitori se…

- Executia bugetului general consolidat in primele noua luni ale anului 2021 s-a incheiat cu un deficit de 44,29 miliarde lei (3,77% din PIB) in scadere fata de deficitul de 67,27 miliarde lei (6,37% din PIB) inregistrat in aceeasi perioada a anului 2020, a anuntat marti, 26 octombrie, Ministerul de…

- Statele OPEC si aliatii lor, intre care si Rusia, s-au angajat ca mareasca lunar livrarile cu 400.000 de barili pe zi, pana la inceputul anului viitor, pentru eliminarea treptata a restrictiilor introduse in perioada in care cererea era afectata de pandemia de coronavirus. Investitiile insuficiente…