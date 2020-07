Cât de afectate au fost saloanele de coafură, hotelurile și alte servicii de pandemie și măsurile guvernamentale Masurile guvernamentale luate ca raspuns la criza coronavirusului au afectat în mod direct anumite tipuri de servicii prestate populației. Starea de urgența se vede în volumul cifrei de afaceri, daca ne uitam la datele Institutului Național de Statistica (INS), publicate miercuri. Trebuie luat în considerare ca multe business-uri au reînceput activitatea de pe data de 15 mai.

Scaderea volumului cifrei de afaceri în luna mai 2020 comparativ cu mai 2019:

Hoteluri și restaurante: -72,3%

Jocuri de noroc: -97,2%

Activitati ale agentiilor turistice si a tur-operatorilor;… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

