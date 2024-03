Stiri pe aceeasi tema

- Sloane Stephens a dezvaluit recent ca a fost profund afectata de pierderea din finala French Open 2018 impotriva Simonei Halep, marturisind ca a plans o saptamana dupa meci.Stephens a explicat ca French Open era singurul turneu pe care visa sa il caștige, iar infrangerea a reprezentat o lovitura…

- Andreea Veneciuc trece prin momente grele, de cand tatal ei s-a stins din viața. Vedeta a transmis un mesaj emoționant, in ziua in care se implinește o luna de la moartea lui. Andreea Veneciuc este sfașiata de durere și incearca sa iși gaseasca auterea sa treaca peste aceasta incercare a vieții.

- In cursul zilei de azi, la o zi de la crima care a avut loc la petrecerea cu vedete, reprezentanții hotelului unde a avut loc tragedia au reacționat. Iata ce au scris pe internet, in urma evenimentului nefericit care a șocat o țara intreaga!

- O actrița extrem de iubita, cunoscuta chiar și in Romania, a ajuns la sapa de lemn. Vedeta nu știe ce sa faca pentru bani și este intr-o situație de-a dreptul disperata. Acum vrea sa devina manichiurista, deși iși incercase norocul in mediul online. Ce s-a ales de actrița din Hairspray Amanda Bynes…

- Oana Roman a facut, de curand, dezvaluirile momentului despre casnicia cu Marius Elisei. Vedeta din showbiz-ul de la noi a vorbit despre relația toxica și "gelozia macabra” de care a avut parte de-a lungul celor opt ani. Iata ce dezvaluiri sumbre a facut vedeta!

- Pyry Soiri (29 de ani), fundașul dreapta internațional finlandez, a dezvaluit motivele pentru care a semnat cu CSU Craiova. Ultima oara la HJK Helsinki, Soiri a venit liber de contract și a semnat cu ltenii pe 2 ani. Din cantonamentul din Antalya, aparatorul dreapta a explicat decizia de a se alatura…

- Oana Roman le-a marturisit fanilor ei de pe rețelele de socializare cand și-a dat seama ca nu mai merita sa continue relația cu Marius Elisei. Vedeta a facut dezvaluiri despre casnicia cu fostul ei soț. Iata ce a declarat!

- Nu de puține ori Oana Roman a spus ca Marius Elisei nu se implica in creșterea Isabelei, mai ales dupa ce barbatul are o noua relație. Vedeta spune ca tatal Isabelei nu este prezent in viața fiicei lor, dar face in așa fel incat sa suplineasca absența lui.